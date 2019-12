Calcio Promozione: Sant'Ermete, attacco con le polveri bagnate. Finisce 0-0 con il Bagnacavallo

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:27 - 22 Dicembre 2019

La rosa del Sant'Ermete 2019-20.

Sant'Ermete - Bagnacavallo 0-0



S.ERMETE: Rossi, Tosi Brandi, De Paoli (40' st Genghini), Qatja, Amadei, Fini, Vukaj (38' st Molari), Ciccarelli (20' pt Mancini), Belloni (30' st Contarini), Fuchi, Bua (14' st Marcaccio).

In panchina: Vandi, Bonifazi, Zavattini, Cupioli. All. Pazzini.



BAGNACAVALLO: Marendon, Rubbi, Doni, Maccolini, Vincenzi, Francesconi, Piva (25' st Tambieri), Calderoni, Marilungo (40' st Sall), Capirossi (45' st Vecchiolla), Calderoni (20' st Bucci).

In panchina: Tambieri, Greco, Bandini, Ndiaye, Rondinelli, Stanghellini.

All. Mazzotti.



ARBITRO: Benini di Forlì (Assistenti: Topo e Sugamiele di Cesena).



SANT'ERMETE. Si chiude con un pari a reti inviolate il 2019 del Sant'Ermete, invischiato in lotta per non retrocedere. I verdi non riescono a superare l'ostacolo Bagnacavallo, mancando due favorevoli occasioni, una per tempo: al 25' Mancini solo davanti al portiere Marendon calcia a lato, nel finale è lo stesso estremo difensore ospite a negare il gol da tre punti a Molari.