Classifica "Qualità della vita" Rimini al primo posto per "Cultura e tempo libero"

Attualità

Rimini

| 08:57 - 16 Dicembre 2019

Centro di Rimini.

Pubblicata sul Sole 24 Ore la classifica sulla Qualità della Vita, ricerca giunta alla 30esima edizione e che vede sul podio Milano e in ultima posizione Caltanissetta.



Nella classifica generale Rimini sale al 17esimo posto e conquista il podio nella categoria "Cultura e tempo libero", spazio che ha al suo interno tanti indicatori. Per esempio risulta prima come "densità di posti letto nelle strutture ricettive" con 203,5 posti per km quadrato. Secondo posto per palestre ogni 100mila abitanti, terzo per librerie ogni 100mila abitanti. Decima per indice di sportività. E' 105esima come "qualità ricettiva delle strutture alberghiere": 2,9 il numero medio di stelle.



Quinto posto per la macro categoria "Affari e lavoro". Terza per tasso di inattività, ovvero il 25,4% dei residenti è il valore di non occupati e che non cercano occupazione. Quinto posto per le imprese che fanno e-commerce. 21esimo posto per immigrati regolari residenti che risultano 0,1% della popolazione. 49esimo posto per tasso di occupazione giovanile. Dei ragazzi tra i 15 e i 29 anni che risiedono in provincia il 20% è disoccupato.



18esimo posto per la macrocategoria "Demografia e società". Secondo la ricerca se siamo al 48esimo posto per "mortalità per tumore" e al 43esimo per "mortalità per infarto miocardico acuto", occupiamo invece il 3° posto per "speranza di vita alla nascita": l'età media è 84,2 anni.



48esimo posto per "Ambiente e servizi". I dati di questa macrocategoria segnalano che siamo all'87esimo posto per "consumo di farmaci per ipertensione" al 36esimo per "consumo di farmaci per diabete". 52esimo posto per "medici di medicina generale": in provincia ci sono 0,9 professionisti attivi ogni 1000 abitanti. 29esimo posto per "raccolta differenziata".



Per quanto riguarda "Ricchezza e consumi" la provincia di attesta al 72esimo posto. 103esimo per "rata mensile dei mutui", 948,3 euro, 96esimo per "canoni medi di locazione" che si attestano a 1085 euro al mese.



La posizione più bassa la provincia la conquista nella macro categoria "Giustizia e società": Rimini si attesta al 104esimo posto. Analizzando tutte le sottocategorie scopriamo che per ogni 100mila abitanti i reati più comuni sono: "furti di autovetture" 62esimi con 59,3 denunce; 80esimi per "furti in abitazione": 414,1 denunce; 106esimi per "violenze sessuali": 16,2 denunce; 104esimi per "rapine": 80,2 denunce; 104esimi per "estorsioni": 25,7 denunce; "Truffe e frodi informatiche" vedono la provincia al 65esimo posto con 303,8 denunce; 104esimo posto per "incidenti stradali" con 8,7 morti e feriti ogni 1000 abitanti.



