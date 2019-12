Serravalle, ladri sul balcone sorpresi dalla padrona di casa

Cronaca

Repubblica San Marino

| 07:04 - 16 Dicembre 2019

Ladro in azione - immagine di repertorio.

Torna a casa e trova i ladri sul balcone, li mette in fuga ma avevano già colpito. La vicenda è successa nella prima serata di sabato a Serravalle in località Cà Ragni in via Romanus de Capraria. Secondo quanto ricostruito dalla Gendarmeria, due ragazzi, con i capelli corti, sono saliti sul terrazzo, hanno tagliato la zanzariera e, una volta entrati, hanno aperto con il flessibile una cassetta di sicurezza. La padrona di casa è rientrata dando l'allarme. Nonostante la Gendarmeria sia giunta sul posto rapidamente, i due hanno fatto perdere le loro tracce scappando verso la superstrada. Non è ancora stato quantificato l'ammontare del bottino. L'appartamento si trova in un condominio e non ha il sistema d'allarme. Sono in corso le indagini per rintracciare i due ladri.