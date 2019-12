Basket B, Albergatore Pro espugna Cento: 72-75. Risolve Broglia nel caldo finale

Sport

Rimini

| 22:13 - 15 Dicembre 2019

Albergatore Pro ha espugnato il parquet della capolista Cento.

Pur priva di Francesco Bedetti Albergatore Pro espugna il parquet della capolista Cento con merito: la squadra di Bernardi ha sempre condotto il match spuntandola nel finale in cui Broglia .- mvp del match - con 5 punti di fila piazza con una bomba (in precedenza aveva realizzato quella del 68-68) il colpo del ko (72-73 a 27" secondi dal termine) e ribalta il + 4 dei padroni di casa. La Tramec non trova più la via del canestro, Pesaresi dalla lunetta sigla i liberi della vittoria, più che meritata per i romagnoli.



Il tabellino

Tramec Cento – Albergatore Pro 72-75



Tramec Cento: Alessandro Paesano 15 (3/3, 1/2), Yankiel Moreno 12 (4/7, 0/3), Ennio Leonzio 12 (0/2, 2/6), Emanuele Rossi 12 (5/6, 0/0), Nicolas Morici 11 (4/5, 0/0), Matteo Fallucca 4 (0/2, 1/6), Alex Ranuzzi 3 (1/5, 0/3), Donato Vitale 3 (1/2, 0/2). Ne. Karim abdoul Idrissou, Giacomo Manzi, Niccolò Venturoli, Francesco Roncarati.

NOTE: Tiri liberi: 24 / 30 – Rimbalzi: 30 5 + 25 (Emanuele Rossi 10) – Assist: 15 (Nicolas Morici 6)

Albergatore Pro: Giorgio Broglia 18 (2/6, 3/4), Tommaso Rinaldi 17 (7/12, 0/1), Eugenio Rivali 14 (3/7, 0/1), Luca Bedetti 12 (5/15, 0/0), Niccolò Moffa 6 (1/2, 1/6), Luca Pesaresi 4 (0/0, 0/1), Matteo Ambrosin 4 (2/2, 0/0), Nicola Bianchi 0 (0/0, 0/2).Ne. Yuri Ramilli, Alessandro Vandi, Alessandro Chiari.

NOTE: Tiri liberi: 23 / 27 – Rimbalzi: 32 9 + 23 (Giorgio Broglia 9) – Assist: 18 (Eugenio Rivali, Luca Pesaresi 5)

PARZIALI: 13-23, 21-15, 18-14, 20-23