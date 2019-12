Volley A2 femminile, la Omag stende anche Pinerolo: è già nella poule promozione

Sport

San Giovanni in Marignano

| 21:31 - 15 Dicembre 2019

L'esultanza della Omag San Giovanni in Marignano.



Lo scontro di alta classifica promuove Omag, che vince lo scontro diretto contro Pinerolo 3-1, guadagna matematicamente un posto nella poule promozione e manda in visibilio i quasi 600 tifosi che la seguono con passione ogni domenica. La squadra di Saja sforna una prestazione di assoluta eccellenza anche se perde il primo set ai vantaggi. Nel secondo parziale e nel corpo a corpo delle altre due frazioni torna risolutiva e scrive a referto la dodicesima vittoria. In una bolgia di pubblico pronto a sostenere le marignanesi, le due squadre rendono onore al match. Sicuramente meglio la Omag che è stata più ‘dentro’ la partita, attaccando pochi palloni in più delle avversarie ma efficaci. Pinerolo ha fatto fatica a rimanere concentrata nei momenti in cui le padrone di casa hanno tentato e trovato l’allungo.

Mvp di oggi Decortes con 31 punti e 53% in attacco. Battistoni, regolare come un tergicristallo, dirige le compagne con maestria, Bresciani è ovunque e il resto della banda non può far altro che affondare il colpo. Brave tutte, prossimo obiettivo: Montale.



Tabellino

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO - EUROSPIN FORD SARA PINEROLO 3-1

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO: Battistoni 2, Pamio 21, Gray 8, Decortes 31, Saguatti 3, Lualdi 12, Bresciani (L), Coulibaly, De Bellis, Bonelli. Non entrate: Mandrelli (L), Mazzon, Pinali. All. Saja, vice Zanchi.

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO: Ciarrocchi 7, Zago 20, Bussoli 2, Bertone 6, Boldini 5, Grigolo 19, Fiori (L), Buffo 1, Tosini 1, Allasia, Casalis. Non entrata: Nasi. All. Marchiaro, vice Naddeo.