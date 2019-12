FOTO Rimini Calcio, sesta sconfitta consecutiva: la Triestina fa festa con Granoche

Sport

Rimini

| 19:51 - 15 Dicembre 2019

Un'azione di Zamparo.

Il Rimini non esce dalla crisi e chiude il girone d'andata all'ultimo posto in classifica, con 12 punti. Contro la Triestina al Neri finisce 0-1, con un copione già visto nelle ultime gare: buon primo tempo dei biancorossi e ripresa da dimenticare. La partita è decisa da un gol di Granoche, che al 25' di sinistro ha sfruttato un assist di Gomez, su un'azione partita da un errore di Nava a centrocampo. Al Rimini rimane il rimpianto per le occasioni create nella prima frazione, con Offredi bravo a neutralizzare due volte Arlotti e un destro di Zamparo di poco fuori. Nella ripresa però la reazione non è arrivata e sono stati gli ospiti a sfiorare il raddoppio. Archiviata la sesta sconfitta consecutiva (per Colella quattro k.o. su quattoo), l'orizzonte è puntato sull'ultima gara del 2019, avversaria l'Imolese penultima in classifica con un solo punto in più dei biancorossi.





Rimini - Triestina 0-1

Sala; Ferrani, De Vito, Picascia; Nava (20' st Mancini), Cigliano, Montanari (30' st Lionetti), Silvestro (37' st Scappi); Arlotti (20' st Ventola), Palma (30' st Gerardi); Zamparo.In panchina: Scotti, Finizio, Cozzari, Van Ransbeeck, Petrovic, Pari, Santarini.All. Colella.Offredi; Formiconi, Malomo, Codromaz, Lambrughi (1' st Ermacora); Maracchi, Giorico, Beccaro (33' st Steffè); Gomez (25' st Mensah), Granoche (17' st Costantino), Procaccio (1' st Gatto)In panchina: Rossi, Matosevic, Paulinho, Ferretti, Scrugli, CernutoAll. Gautieri.: De Santis di Lecce (assistenti De Chirico di Barletta e Dell'Olio di Molfetta): 25' pt Granoche: ammoniti De Vito, Lambrughi, Beccaro, Offredi, Cigliano, Gatto, Palma, Ferrani. Spettatori 1.842 (649 paganti, 1.193 abbonati)