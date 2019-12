Santarcangelo: anziano ciclista sbalzato dal sellino, violenta caduta sulla sp13

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 13:22 - 15 Dicembre 2019

L'anziano ciclista rimasto ferito nell'incidente.

Si è conclusa in ospedale, con una sospetta frattura al femore, l'escursione domenicale per un 80enne cicloamatore di Savignano sul Rubicone. Questa mattina (domenica 15 dicembre) l'uomo si trovava con altri coetanei in bicicletta in una zona molto frequentata dai cicloamatori, quando di rientro a casa, intorno alle undici, sulla strada che da Ponte Uso porta a Santarcangelo, è rimasto ferito in un incidente: all'altezza della rotatoria posta al bivio per Gorolo, l'ultima salita della Nove Colli, ha perso il controllo della bici - la curva in contropendenza è molto pericolosa in condizioni di asfalto umido - ed è caduto rovinosamente al suolo. Gli altri cicloamatori lo hanno soccorso e hanno poi chiamato l'ambulanza affinché l'anziano fosse portato celermente in ospedale.