Meteo Rimini: fase mite con temperature autunnali poi possibile peggioramento

Rimini

12:23 - 15 Dicembre 2019

Darsena di Rimini.

Una settimana con temperature sopra la media, anche se nella seconda parte ci potrebbe essere un peggioramento. Venti in aumento, da Sud-Est, con massime tra i 15 e i 16° in costa.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 15/12/19 ore 12:00



Lunedì 16 Dicembre



Stato del cielo: Nuvolosità irregolare con cieli poco nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in aumento, comprese tra +9°C e +16°C.

Venti: deboli dai quadranti meridionali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Martedì 17 Dicembre



Stato del cielo: In prevalenza poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: stazionarie, comprese tra +9°C e +15°C.

Venti: deboli/moderati da Sud-Est.

Mare: da poco mosso a mosso.

Attendibilità: alta.



Mercoledì 18 Dicembre



Stato del cielo: nuvoloso o molto nuvoloso per nubi medio-alte stratificate.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in diminuzione nei valori massimi: comprese tra +9°C e +13°C.

Venti: moderati da Sud/Sud-Est con rinforzi lungo la costa.

Mare: mosso.

Attendibilità: media.



LINEA DI TENDENZA: permane incertezza sull’evoluzione meteorologica della seconda parte di settimana, tuttavia la situazione più probabile è quella di un approssimarsi di una perturbazione che potrebbe portare qualche pioggia, perlopiù irregolare, tra Giovedì 19 e Venerdì 20 Dicembre. Temperature sopra la media del periodo con piogge anche in Appennino.



