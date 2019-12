VIDEO Incidente nella notte a Viserba, due feriti e statale chiusa per le operazioni di soccorso

Cronaca

Rimini

| 07:38 - 15 Dicembre 2019

Grave incidente stradale nella notte sulla statale a Viserba. Le cause dello scontro sono ancora al vaglio. Verso l'1.45 due auto si sono scontrate. Due feriti, una donna e un'altra persona cui non sono state rese note le generalità, sono stati portati in ospedale. Per estrarre la donna dalle lamiere dell'auto è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. I pompieri hanno usato una centralina idraulica con divaricatore. Una volta estratta è stata affidata al 118. I feriti sono stati portati in ospedale. Uno di loro in condizioni serie a Cesena, l'altro a Rimini. Sul posto per i rilievi e i soccorsi un'automedica, due ambulanze i Vigili del Fuoco e la Polstrada. L'area interessata dal sinistro è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco. La Guardia di Finanza ha chiuso la statale al traffico. L'intervento si è concluso intorno alle 3.30.