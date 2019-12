I pompieri di Rimini diventano Babbo Natale e portano doni ai bimbi malati in ospedale

Attualità

| 17:52 - 14 Dicembre 2019

La consegna dei doni.

I Vigili del Fuoco sono gli eroi dei bambini, in tutto il mondo. Quelli di Rimini hanno ammiratori particolarmente affezionati, sono i piccoli pazienti del Polo materno infantile dell'Ospedale di Rimini, che comprende la Pediatria (diretta dal dottor Gianluca Vergine) al suo interno l'Oncoematologia pediatrica (diretta dalla dottoressa Roberta Pericoli) e la Chirurgia pediatrica (diretta dalla dottoressa Silvana Federici). E anche quest'anno i Vigili del Fuoco, insieme ad una delegazione dell'Associazione Nazionale Vigile del Fuoco sono andati a trovarli, in ospedale, portando con loro tanti doni, ma soprattutto un bel momento, per i bimbi ricoverati (ad accoglierli anche la psicologa Samantha Nucci). Ormai una piccola tradizione che i bimbi apprezzano tanto.