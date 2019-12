Basket giovanile, la Under 16 Angels/RBR espugna Parma: col Vico finisce 75-84

Sport

Rimini

| 14:19 - 14 Dicembre 2019

Terza vittoria per la Under 16 Angels/RBR.

Due sole partite nell’ultimo fine settimana di basket giovanile delle formazioni targate RBR. Niente da fare, come già scritto, per l’Under 18 Titans di Massimo Padovano, che al Multieventi lascia il passo alla Grissin Bon Reggio Emilia in un match nel quale gli ospiti hanno saputo accelerare definitivamente nel secondo tempo. Per i padroni di casa il top scorer è Tommaso Felici (16 punti).



Terzo successo stagionale per l’Under 16 Angels di Larry Middleton, che a Vico prende subito un margine di dieci punti e lo mantiene per tutta la partita (13 per Karpuzi e Mulazzani). A riposo invece l’Under 15 di coach Miriello, col prossimo match in programma che è quello del 22 dicembre in casa dei Crabs.



U16, ANGELS/RBR CORSARI A PARMA



Ennesima trasferta della squadra di coach Middleton, che si trova ad affrontare in un sabato freddo una difficile partita in casa del Vico Parma. I gialloblù però sembrano amare le trasferte e partono con il piede giusto, guadagnando un margine che si aggira intorno ai 10 punti che poi manterranno per tutta la partita. Terza vittoria per gli Angels/RBR che ora dovranno lavorare sodo per affrontare la temuta BSL San Lazzaro in trasferta domenica.







VICO PARMA – ANGELS/RBR 75-84



ANGELS/RBR: Ballarini 6, Ricci 8, Karpuzi 13, Mulazzani 13, Piacente 12, Lodovichetti 2, Vittori 8, Polverelli 12, Dellarosa 10. All.: Middleton.