Calcio Eccellenza: festa di Natale per la Marignanese. Sul mercato tre acquisti: arriva anche Sow

| 13:54 - 14 Dicembre 2019

Gli allenatori della Marignanese.

Si è svolta questa sera, presso la Sala Centro Sociale di San Giovanni in Marignano, la cena di Natale del settore giovanile della Marignanese Calcio. Una serata densa di allegria, con cui la società ha voluto ringraziare i tanti bambini e ragazzi che anche quest’anno hanno deciso di crescere calcisticamente e non sotto i colori gialloblù.

I piccoli campioni nati dal 2005 al 2015 sono stati i protagonisti della serata, all’interna della quale sono intervenuti per salutare i presenti il presidente della Marignanese Oscar Cervellieri, il sindaco di San Giovanni in Marignano Daniele Morelli ed il responsabile del settore giovanile Paolo Borioli.

La società ha sfruttato la serata anche per ufficializzare, tramite il proprio direttore sportivo Giovanni Alcerati, i primi movimenti di mercato della sessione invernale, sotto riportati.+



Arrivi: Andrea Gadda e Alessandro Torsani dalla Savignanese, Salif Sow dal Classe.

Partenze: Ermeti, Guarino e Santoni (Tropical Coriano), Colonna (Cattolica S.M.), Conti (Faenza)