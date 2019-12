FOTO Fiera di Santa Lucia a San Giovanni, paese colorato a festa per il Natale

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:52 - 14 Dicembre 2019

San Giovanni in Marignano decorato a festa per Santa Lucia.

Ieri (venerdì 13 dicembre) hanno preso il via le celebrazioni di Santa Lucia a San Giovanni in Marignano. In mattinata è stata celebrata la Santa Messa dedicata alla Santa patrona della vista, in una Chiesa di Santa Lucia gremita di persone, soprattutto marignanesi, per cui la tradizione di Santa Lucia è davvero uno dei momenti più significativi dell'anno.



Nel pomeriggio le associazioni marignanesi hanno colorato il paese già vestito a festa per la Fiera: in Galleria Marignano le Nonne del Centro Ricreativo l'Amicizia in collaborazione con Scuolinfesta, in via XX Settembre una delegazione di Elfi di Natale a cura di Aps Pro Loco di San Giovanni in Marignano ed in una Piazza colorata e allegra erano presenti le Associazioni Col Sorriso, Scout Agesci San Giovanni 1, Centro Studi Naturalistici Valconca, BimbiperNatura e Davide Pacassoni con mercatino, animazioni e piccoli oggetti regalo. Gli Elfi di Natale della Pro Loco hanno riempito di dolcezza l'ex pescheria in Piazza Silvagni e RegnodiFuori aps ha donato a tutti i bambini una speciale decorazione natalizia, il "barattolo della felicità", mentre i bambini hanno donato alla città un pensiero felice che andrà ad addobbare l'albero dei bimbi domani e domenica.



A causa delle condizioni meteo, infatti, non è stato possibile l'addobbo dell'albero che verrà realizzato nei pomeriggi di Sabato e Domenica dai simpatici Elfi Cuorino, Coso e Hetki, dai bambini e dalle famiglie insieme a tanti laboratori ed animazioni.