Santarcangelo, la via Cavallotti diventa a senso unico dal 17 dicembre

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:42 - 14 Dicembre 2019

Via Cavallotti a Santarcangelo.

Via Cavallotti a Santarcangelo diventa a senso unico con direzione via Pascoli via Dante di Nanni a partire da martedì 17 dicembre. Piccola riorganizzazione della viabilità in vista, dunque, per una fluidificazione del traffico a ridosso del palazzo comunale. Oltre al senso unico di marcia in via Cavallotti, verranno rivisti anche gli stalli di sosta lungo la stessa strada: gli spazi riservati alle motociclette saranno trasformati in parcheggi per le auto mentre le moto potranno sostare sul lato dell’ex biblioteca. Pertanto, al parcheggio di via Gramsci si potrà accedere solamente entrando in via Cavallotti da via Pascoli.



Anche in via Dante di Nanni, per assicurare una migliore circolazione del traffico, saranno rivisti gli spazi di sosta nel tratto compreso fra il parcheggio di piazza Gramsci e la rotatoria con via Piave. Sul lato sinistro gli stalli non saranno più a spina di pasce, ma solamente lineari (paralleli al senso di marcia), mentre sul lato destro – tenuto conto della larghezza piuttosto contenuta della strada – verranno eliminati gli attuali parcheggi esistenti.



Intanto partiranno nei prossimi giorni i lavori di potenziamento dell’illuminazione pubblica con la realizzazione di un attraversamento pedonale luminoso in via Pasquale Tosi, come proseguimento della pista ciclabile già esistente che si collegherà con il secondo stralcio della ciclabile Stazione-Santa Giustina, e la sostituzione delle linee elettriche dell’impianto semaforico di viale Mazzini all’incrocio con via Braschi. È inoltre previsto il completamento dell’impianto di illuminazione pubblica per un tratto di via Andrea Costa che va dal civico 131 all’incrocio con via Provinciale (lato monte).

Avranno inizio la settimana prossima anche i lavori alla scuola Biancaneve di Sant’Ermete per il rifacimento dell’impianto fognario e per la realizzazione di un’aula didattica nell’area esterna della scuola dove troverà posto anche una struttura gioco per gli alunni. L’intervento prevede anche l’abbattimento delle barriere architettoniche per quanto riguarda l’ingresso principale. La rampa di accesso, funzionale all’utilizzo del plesso scolastico, servirà anche per accedere al seggio elettorale in vista delle prossime elezioni regionali.



Infine, a giorni partiranno i lavori per la sistemazione di via Pradazzi, in parte classificata come strada comunale e per un tratto come strada vicinale. L’intervento si rende necessario per porre rimedio agli avvallamenti formatisi in seguito all’aumento del volume del traffico stradale della zona conseguente alla chiusura di via Savina per alcuni mesi a causa del rifacimento del ponticello sul canale consorziale Oriale-Sarzano. I lavori di manutenzione straordinaria dell’assetto viario non asfaltato per un tratto di 300 metri, prevedono la riprofilatura della sede stradale e la bonifica del sottofondo con la posa di materiale stabilizzato miscelato con cemento per aumentarne la tenuta.