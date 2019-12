Commercianti di Santarcangelo lanciano campagna: "non acquistate i regali di Natale online"

Attualità

Santarcangelo di Romagna

11:13 - 14 Dicembre 2019

Immagine promozionale della campagna.

L'associazione commericanti di Santarcangelo, Città Viva, ha lanciato la campagna "I tuoi affetti meritano più di un click" per incentivare i cittadini ad acquistare i regali natalizi nei negozi e nelle botteghe sottocasa, invece che rivolgersi ai siti online. Ancor più, rileva Città Viva, a Santarcangelo, "città slow e del buon vivere, dove si vive la vita con calma, prendendo il giusto tempo per le cose e le persone care". E in relazione agli acquisti online, Città Viva rileva: "Il commercio online, specialmente nel periodo dei regali, ha svuotato di significato il dono facendolo diventare soltanto un semplice acquisto in cambio di denaro. Spesso, quando presentiamo un regalo sentiamo dirci basta il pensiero, ora, con il commercio online anche il pensiero è diventato un optional: compriamo frettolosamente per i nostri cari oggetti spesso in promozione, ci facciamo consigliare da commenti di sconosciuti e, talvolta, appaltiamo anche il gesto della ricerca sbirciando nella wishlist di parenti e amici". Città Viva invita i cittadini a "pensare" maggiormente al regalo di Natale: "Il valore del dono è anche nel tempo impiegato a pensare un regalo, a cercarlo, magari ad attenderlo dopo averlo fatto ordinare al proprio negoziante, a toccarlo, a farlo impacchettare sotto i nostri occhi immaginando lo stupore che ne accompagnerà l'apertura... rendendo il regalo veramente un dono; perché con esso doniamo la merce più preziosa a nostra disposizione: il nostro tempo".

Al di là della suggestiva e forse ridondante filosofia espressa, il succo del discorso è chiaro: per i regali di Natale scegliere i negozi della propria città e non gli store online.