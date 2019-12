‘Piantiamo gli Alberi, sosteniamo il Pianeta’: bella iniziativa al Misano World Circuit

Attualità

Misano Adriatico

| 10:18 - 14 Dicembre 2019

Misano World Circuit.

In occasione delle imminenti festività natalizie, i dipendenti delle sedi italiane del Gruppo Financo, compresi quelli della Santa Monica S.p.A. Misano World Circuit, avranno in dono un albero da piantare, per compiere insieme all’azienda un piccolo gesto a favore del nostro pianeta.



Ognuno di loro potrà scegliere il proprio albero tra varie tipologie e, nel caso non avesse uno spazio idoneo ove piantarlo, potrà contare sull’aiuto di tutti i colleghi.



Tutti i componenti lo staff di Misano World Circuit hanno deciso che gli alberi che l’azienda donerà loro saranno piantati in circuito, un modo anche per accompagnare i lavori di ampliamento dei box appena iniziati e all’insegna della sostenibilità ambientale, così a cuore anche delle azioni intraprese al Marco Simoncelli.



Gli alberi producono ossigeno, catturano CO2 migliorando così la qualità dell’aria, proteggono l’ambiente dal dissesto idrogeologico, favoriscono la salvaguardia delle biodiversità animali e vegetali, contribuiscono al fabbisogno alimentare, rendono più gradevole il paesaggio agevolando così il benessere psico-fisico dell’uomo.



Il progetto è esteso a tutte le sedi delle società del Gruppo Financo presenti sul territorio nazionale: Colacem, Colabeton, Tracem, Inba, Park Hotel ai Cappuccini, Poggiovalle, Santa Monica Misano World Circuit, Grifo Brokers, UmbriaTV e TRG.