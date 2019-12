Riccione: punta pistola alla testa del benzinaio e via con il bottino

Cronaca

Riccione

| 08:13 - 14 Dicembre 2019

Rapinatore, foto di repertorio.

E’ caccia al rapinatore solitario che, a bordo di uno scooter ea volto coperto, ha estratto una pistola puntandola contro il titolare del distributore di benzina in via Circonvallazione a Riccione per farsi consegnare l'incasso della giornata. E’ accaduto verso le 19 di venerdì sera, proprio quando l'uomo stava per chiudere e recarsi a casa. Il malvivente ha arraffato il bottino, circa 6500 euro, ed è immediatamente fuggito. L’allarme è scattato nell’area di rifornimento facendo accorrere sul posto i carabinieri. Sono in corso le indagini per risalire all’identità del rapinatore anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.