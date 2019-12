Novafeltria, fiamme in garage: una persona in ospedale. Abitazione inagibile

Cronaca

Novafeltria

| 21:38 - 13 Dicembre 2019

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato compiuto intorno alle 16.40.

Momenti di apprensione, intorno alle 16.40 di venerdì 13 dicembre, in un'abitazione di via Giovanni Pascoli a Novafeltria. Un incendio è scoppiato nel garage, distruggendo uno scooter e danneggiano un'automobile. Il fumo si è propagato al piano superiore, nella casa, dove abitano due persone, una delle quali è un anziano disabile, che è rimasto leggermente intossicato ed è stato portato in ospedale dal personale della Croce Verde, per gli accertamenti di rito. I Vigili del Fuoco, intervenuti con l'autobotte, hanno domato le fiamme e dissolto la nube di fumo in un paio di ore. L'abitazione è stata evacuata ed è stata dichiarata inagibile. Sul posto per i rilievi una pattuglia dei Carabinieri.