L'emendamento sulla cannabis light fa infuriare San Patrignano: "primo passo verso la legalizzazione"

| 17:47 - 13 Dicembre 2019

Il presidente di San Patrignano Pietro Prenna.

"Non comprendiamo come si possa stabilire attraverso la Manovra di bilancio che la canapa con un contenuto dello 0,5% di Thc possa essere considerata innocua per la salute umana e quindi non considerabile come sostanza stupefacente. Una scelta che invece di aiutare le famiglie e i giovani, contribuirà ulteriormente all'abbassamento della percezione del rischio in particolar modo fra le fasce più deboli in un contesto sociale in cui la diffusione di droga è dilagante". Lo sottolinea, in una nota, la comunità di San Patrignano che commenta così la proposta, presente tra gli emendamenti della finanziaria, di legalizzare la cannabis se non supera lo 0,5% di principio attivo. "Alla luce del comunicato stampa degli estensori dell'emendamento - rileva ancora la comunità di recupero di Coriano - si tratta di una manovra di apertura graduale e strisciante ad una campagna di promozione e legalizzazione della cannabis. Riteniamo sia il caso di occuparsi maggiormente dei programmi di prevenzione e cura - conclude la nota - sostenendoli con finanziamenti e politiche adeguate e aggiornate secondo i continui mutamenti del fenomeno delle dipendenze, in particolare tra la popolazione giovanile".