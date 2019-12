Un libro sulla filosofia di Celentano: a San Marino presentazione dell'opera di Alberto Bastianelli

Eventi

13 Dicembre 2019

Adriano Celentano.

Sabato 14 dicembre alle 16, il Music Store dell'Atlante di San Marino ospiterà la presentazione del libro "Il senso di Celentano", a cura di Alberto Bastianelli ed edito da Nfc Edizioni. A condurre l'appuntamento lo speaker di San Marino Rtv Stefano Coveri.

Uscito da pochi giorni nelle librerie, subito rilanciato dai vari "Clan" il libro non si propone di offrire risposte univoche: vuole, piuttosto, provare ad interpretare il pensiero di uno dei più grandi artisti italiani, raccontando nel dettaglio il vissuto, la filosofia e l'amore che hanno ispirato le sue canzoni.

Non è un libro sulla biografia artistica di Celentano, ma un tentativo di svelarne la sua filosofia. Dal 1962, Celentano è stato l'unico artista italiano che si è reso indipendente, producendo autonomamente le proprie opere, senza avere accettato mai l'ingerenza di una casa discografica esterna, nel bene e nel male.

Ventinove brani accuratamente selezionati e analizzati, e un artista da svelare.



L'autore: Alberto Bastianelli, classe 1976. Laureato in Economia e Commercio, laureato in Sociologia e Scienze Criminologiche. Nella vita divide il suo tempo in tanti blocchi, tra i più importanti dei quali ci sono: la sua attività di consulente aziendale per un’importante multinazionale, la sua attività come membro del Coni, la sua attività di cantante (con due dischi all’attivo), la sua attività charity come presidente di un’importante associazione di beneficenza. Per il resto del tempo, racconta, "cerco di tenermi impegnato!".