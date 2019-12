Calcio giovanile, Berretti: rinviata la sfida di Modena per neve Gli impegni del fine settimana: la Under 16 in trasferta col San Marino Academy

Sport Rimini | 16:50 - 13 Dicembre 2019 La Berretti a Modena. Una sola formazione in campo nel fine settimana, è l'Under 16 di mister Loris Bonesso che domenica sarà impegnata sul campo della San Marino Academy. La sfida si giocherà a Dogana con inizio alle ore 15.

Rinviata a data da destinarsi, causa neve, la gara che questo pomeriggio la Berretti di mister Giordano Cinquetti avrebbe dovuto disputare nella tana del Modena.