Firmato un nuovo protocollo tra le istituzioni riminesi contro la violenza sulle donne

Rimini

| 16:27 - 13 Dicembre 2019

Il tavolo delle istituzioni che hanno firmato il protocollo.

Nuova iniziativa contro la violenza di genere e in particolare contro la violenza sulle donne. Oggi (venerdì 13 dicembre) è stato firmato un nuovo protocollo di intesa tra le istituzioni, in presenza del Prefetto Alessandra Camporota. Il protocollo è formato da tredici articoli e ha durata triennale, con previsione di rinnovo tacito alla scadenza, salvo diversa intesa tra le parti.



Gli obiettivi fissati con la firma dell'accordo sono: tutela e sostegno delle donne che subiscono violenza; analisi e monitoraggio del fenomeno; coordinamento delle azioni e cooperazione fra soggetti pubblici e privati, operanti nello specifico settore; formazione degli operatori e specializzazione nel trattamento delle specifiche fattispecie di reato; attuazione di percorsi educativi e informativi a vantaggio delle vittime in ordine agli strumenti e alle modalità di tutela; interventi sul territorio volti a promuovere il superamento dei fattori favorenti la violenza e ad agevolare l’emersione di tali forme di devianza; sperimentazione di percorsi terapeutici sugli aggressori mirati al cambiamento dei comportamenti maschili violenti; iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce, l’assistenza e il sostegno delle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio; definizione di regole condivise nel percorso processuale penale; percorsi di supporto psicologico e terapeutico di gestione del disagio relazionale dei cosiddetti soggetti maltrattanti.