Santarcangelo, un camminata solidale per aiutare le famiglie bisognose della città

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:45 - 13 Dicembre 2019

EcoNatale di Santarcangelo.

Solidarietà, musica, letture per bambini e mercatini natalizi animeranno il fine settimana a Santarcangelo. Si parte alle ore 15,30 di sabato 14 dicembre con la “Camminata della Solidarietà”, organizzata dalla Consulta del Volontariato per raccogliere fondi a sostegno di alcune famiglie bisognose di Santarcangelo. Ai partecipanti verranno consegnati braccialetti luminosi e al termine del percorso, non impegnativo e adatto a tutti, sarà disponibile una merenda a base di panettone e vin brulè. Il costo di iscrizione è di 3 euro per gli adulti e 1 euro per i bambini dai sei anni in su.



Alle 16 per le vie del centro bambini e bambine potranno inoltre vedere Babbo Natale in vespa e giocare alla caccia al tesoro mentre alle ore 17 in biblioteca verrà presentato il libro di Matteo Caffettani: “Il posto della vita e della morte” è il titolo del Noir ambientato a Milano che ha come protagonista l’investigatrice Simona Calabria. L’assessore Emanuele Zangoli condurrà la serata insieme all’autore.



Gli eventi di EcoNatale proseguono domenica 15 dicembre con il laboratorio per bambini dai 4 anni in programma alle ore 10 alla Baldini (prenotazione a 366/6797354 – biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it) e con le incursioni artistiche per le vie del centro alle ore 16. Alle ore 17 alla celletta Zampeschi “Note di Natale”, il concerto degli allievi e degli insegnanti della scuola comunale di musica “Giulio Faini”, chiuderà le iniziative del fine settimana.



Infine, nel corso del fine settimana in piazza Ganganelli e dintorni ci saranno le bancarelle del mercatino dell’artigianato (sabato e domenica dalle 8 alle 20) e quelle degli ambulanti (domenica dalle 8 alle 20) mentre al Museo storico archeologico sarà visitabile la mostra fotografica “Fragile” di Franco Gobbi.