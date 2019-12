Basket C Silver, i Titans preparano lo sgambetto alla capolista

Sport

Repubblica San Marino

| 14:39 - 13 Dicembre 2019

Il coach dei Titans Padovano.



Il big match è alle porte. Titans sono pronti e attendono la capolista solitaria E3Energy Basket Todi per una partita che promette spettacolo. Si gioca sabato 14 dicembre, alle 18, e il ‘teatro’ è sempre il nostro Multieventi. La casa della Pallacanestro Titano vedrà alzarsi una palla a due tra la prima in classifica, appunto Todi, e la quarta, la Tiss’ You Care San Marino. Umbri con nove successi (quattro consecutivi) in undici incontri, Titani con cinque hurrà di fila e sette in undici gare. Va da sé che si tratta di squadre in salute che vogliono avvicinarsi alla fine del 2019 nel migliore dei modi.

Di fronte il miglior attacco del girone con 79.3 punti segnati, quello di Todi, e la seconda miglior difesa con 63.5 subiti, quella della Tiss’ You Care. La particolarità è che Todi segna addirittura di più in trasferta, dove la media sale a 84.2, mentre San Marino tra le mura amiche stringe ancor più le maglie (57.4). La E3 Energy Todi ha appena ufficializzato l’arrivo di Giacomo Stella, ala di 1.95 classe 2001, in prestito da Orvieto dove invece arriva Frosinini.

Top scorer è l’esterno 21enne Raffaele Marzullo, capace di metterne a referto 14.3 di media oltre che essere un buon difensore. Di poco dietro ecco Alessandro Simoni, storico capitano della squadra ma non ancora 25enne: per lui 13.9 di media ma anche tre ventelli e un high score stagionale di 28. In doppia cifra con 10 anche Nicola Trastulli e Alessandro Agliani, poco sotto gli 8 Varriale e Chinea. Tanti elementi capaci di incidere come si conviene a una squadra che vuole recitare un ruolo da protagonista in questo campionato di C Silver.

Per i Titans un impegno sicuramente tosto che andrà affrontato col massimo della determinazione. La Tiss’ You Care è al suo ultimo test casalingo del 2019, con le gare ufficiali che prima di Natale avranno termine con l’impegno di domenica 22 a Gualdo. Sarà anche l’ultima dell’andata.



LE PARTITE DELLA DODICESIMA GIORNATA

Tiss’ You Care San Marino – E3Energy Basket Todi, sab. 14/12 ore 18 (Multieventi)

Fossombrone – Gualdo, sab. 14/12 ore 18

Loreto Pesaro – Ancona, sab. 14/12 ore 18

Taurus Jesi – Umbertide, sab. 14/12 ore 21

Montemarciano – Tolentino, sab. 14/12 ore 21.15

Urbania – Porto S. Giorgio, dom. 15/12 ore 18

Recanati – Acqualagna, dom. 15/12 ore 18



CLASSIFICA

Todi 18, Montemarciano 16, Acqualagna 16, Tiss’ You Care San Marino 14, Urbania 14, Fossombrone 14, Recanati 14, Tolentino 12, Loreto Pesaro 12, Taurus Jesi 8, Gualdo 6, Ancona 6, Umbertide 4, Porto S. Giorgio 0.