Anche Mogol e la stilista Alberta Ferretti all'inaugurazione di "Fellini 100 Genio immortale"

| 13:45 - 13 Dicembre 2019

Una delle opere della nuova mostra dedicata a Fellini.

Ultimi ritocchi per Fellini 100 Genio immortale. La mostra, l'attesa esposizione ideata e progettata da Studio Azzurro che si svelerà al pubblico domani, sabato 14 dicembre, nelle sale di Castel Sismondo per l'occasione trasformate in suggestivi 'set' dedicati all'arte e all'immaginario del Maestro del cinema mondiale. L'appuntamento è per le ore 17.30, quando prenderà il via la cerimonia inaugurale alla presenza del sindaco Andrea Gnassi, dei curatori della mostra, Marco Bertozzi e Anna Villari e di alcuni ospiti in rappresentanza del mondo della cultura e dell'arte italiane come il paroliere e produttore discografico Mogol, la stilista Alberta Ferretti, la giornalista e nipote del Maestro Francesca Fabbri Fellini e il compositore Andrea Guerra, figlio del poeta e sceneggiatore Tonino Guerra.

Al termine della cerimonia inaugurale il pubblico potrà varcare la soglia di Castel Sismondo per scoprire le quattordici sale attraverso le quali si snoda l'esposizione. Per questa speciale festa cittadina la mostra Fellini 100 Genio immortale sarà visitabile gratuitamente nella serata di sabato e per l'intera giornata di domenica.