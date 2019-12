Consiglio Comunale di Santarcangelo, si parlerà anche del ripristino dell'oasi di Torriana-Montebello

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:26 - 13 Dicembre 2019

Municipio di Santarcangelo.

Il Consiglio comunale di Santarcangelo è convocato per mercoledì 18 dicembre alle ore 20 presso la sala consiliare “Maria Cristina Garattoni”. Dopo i preliminari di seduta, l’assessore alla Pianificazione urbanistica Filippo Sacchetti prenderà la parola per illustrare l’adozione della variante specifica al Piano Strutturale Comunale vigente per l’eliminazione di aree di nuova urbanizzazione, l’adozione della variante specifica n. 3 al Regolamento Urbanistico Edilizio e della variante cartografica al Piano di classificazione acustica comunale.



A seguire, l’assessore al Bilancio Emanuele Zangoli presenterà l’affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali ad Agenzia delle Entrate mentre l’assessora ai Rapporti con le società partecipate Angela Garattoni illustrerà la revisione periodica e l’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui l’Amministrazione comunale detiene partecipazioni, dirette o indirette.

La seduta si concluderà con l’Ordine del giorno proposto dal consigliere Patrick Francesco Wild (PenSa-Una Mano per Santarcangelo) per il ripristino dell’Oasi faunistica di Torriana e Montebello.