Rimini, anziana non paga le bollette: lasciata al freddo. E' stata vittima di telemarketing aggressivo

Attualità

Rimini

| 13:09 - 13 Dicembre 2019

Termosifone (foto di repertorio).

Sono diverse le funzioni e i compiti che svolgono i distaccamenti territoriali della Polizia Locale, mansioni che servono ad ottenere il capillare controllo di un territorio, che si estende per oltre 134 km quadrati. Il Corpo della Polizia Locale di Rimini dispone di tre distaccamenti territoriali, che sono: quello di Viserba, quello Centrale e quello di Miramare, a cui si aggiungono due delegazioni dislocate a Corpolò e Gaiofana. Un presidio ampio e diversificato che, con i servizi territoriali, riesce a garantire una copertura estesa anche a tutte le periferie, come Santa Giustina, San Vito.



Non si tratta soltanto di punti d'appoggio per coadiuvare le pattuglie nel loro importante lavoro di sicurezza e prevenzione, i distaccamenti della Polizia Locale in realtà hanno un ruolo di servizio e vicinanza concreta al cittadino, che si distingue in tante altre funzioni. Come nel caso di un 'incidente' accaduto a un'anziana signora di Corpolò, una problematica conclusasi positivamente qualche giorno fa, grazie all'intervento degli Agenti del presidio di Corpolò. La vittima aveva ricevuto una telefonata da una società di libero consumo che gli aveva proposto un contratto d'utenza elettrica, che lei non voleva. Nonostante avesse rifiutato, la signora si è trovata, probabilmente a causa dell'attivazione involontaria di un contratto telefonico, con un nuovo operatore, di cui non sapeva nulla. Non pagando le bollette, perché inconscia di aver un nuovo gestore, la signora si è trovata senza corrente elettrica e quindi senza riscaldamento.



Rilevato il problema dal distaccamento di Corpolò, gli agenti di Polizia Locale hanno ricostruito la vicenda e si sono subito attivati. Grazie anche alla grande collaborazione con gli uffici dell'Acer, proprietaria della casa in cui abita la signora, è stato ripristinato il contatto sia con il nuovo, che con il vecchio gestore, con cui la vittima non riusciva più a comunicare, fino a ripristinare, nel giro di qualche ora, la corrente elettrica nell'abitazione. Un'azione di coordinamento tra enti (Polizia Locale e Ac), ceronclusasi in tempo utile prima dell'ultima ondata di freddo, anche grazie al controllo capillare dei distaccamenti, che rappresentano un'importante ed indispensabile contatto con le persone sul territorio.



L'attività di controllo e prevenzione dei distaccamenti di Polizia Locale, coinvolge in totale una squadra di 44 Agenti, di cui 13 a Viserba, 6 a Miramare e 22 nel Distaccamento Centrale, che dall'estate 2011 ha assorbito il Distaccamento Ausa-Marecchia. Oltre ad altri 3 agenti, che sono dedicati esclusivamente ai presidi.

Tante le funzioni svolte in queste sedi che vanno: dall'attività istituzionale di controllo nell'ambito del territorio di competenza, ai controlli stradali, commerciali, edilizi, fino alla gestione delle pratiche anagrafiche, i pareri di sorvegliabilità, il presidio delle scuole, dei mercato, la polizia di prossimità o 'Vigile di quartiere', i servizi esterni trasversali e tutta l'attività giudiziaria. Un ventaglio di attività a cui si aggiunge soprattutto un costante rapporto di dialogo con la cittadinanza per la gestione di piccoli e grandi problemi quotidiani.