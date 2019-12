Un libro e un gioco da regalare a Natale, per aiutare i bimbi malati di diabete

Attualità

Rimini

| 12:57 - 13 Dicembre 2019

La piccola Mia.

È realtà il progetto promosso dalle associazioni Diabete Romagna e Diabetes Marathon che vede la realizzazione del libro “Mia, una piccola dottoressa”, a cura di Jessica Fantini, e del gioco “Gioca con Mia”, due bellissimi regali da mettere sotto l’albero di Natale e un’occasione per dimostrare solidarietà a tutti quei bambini che convivono con il diabete di tipo 1, una malattia per la quale non esiste guarigione.

Mia ha il diabete da quando ha tre anni e il suo sogno da grande è quello di diventare una dottoressa, una dottoressa che cura il diabete. Il diabete scandisce la vita di Mia e di tutte le persone con diabete di tipo 1 che devono convivere ogni giorno con misurazioni della glicemia e iniezioni di insulina. Per un bambino con diabete il supporto del medico ospedaliero e del pediatra è indispensabile, ma non basta, per questo diventa fondamentale anche il supporto psicologico per i bambini e per le loro famiglie e la scuola è il primo contesto che deve essere preparato all'accoglienza e all’integrazione in maniera consapevole. La difficoltà di inclusione nasce anche dalla mancata conoscenza di situazioni virtuose.

Questo progetto nasce dall’entusiasmo della maestra di Mia, Jessica Fantini, che ha coinvolto l’intera classe nella conoscenza di quello che è il diabete e di come Mia lo gestisce e che ha scritto una storia per rendere comprensibili anche ai più piccoli parole complesse anche per gli adulti come “glicemia” e “insulina”. Questo libro racconta la storia di Mia, la vita con il diabete, come funziona il suo corpo e gli strumenti con cui tutti i giorni deve avere a che fare per vivere con il diabete. Questo progetto è diventato oggi un libro, sotto la supervisione scientifica della dottoressa Tosca Suprani, pediatra diabetologa della piccola Mia, pubblicato dalla casa editrice NFC, e promosso dalle associazioni Diabete Romagna e Diabetes Marathon che operano per realizzare il sogno di un mondo in cui il diabete non abbia più il potere di decidere della vita di nessuno. Oltre al libro è stato realizzato anche un gioco, nato dall’idea di Marina Zaoli, psicoterapeuta esperta in giochi per bambini, per far sì che divertendosi i bambini possano imparare a comprendere concetti medici complessi, che fanno parte del quotidiano dei bambini con diabete.



Per ordinare il libro e il gioco del progetto “Mia, una piccola dottoressa” contattare l’associazione Diabete Romagna al 388 1613262 o a info@diabeteromagna.it o tramite il sito web www.diabeteromagna.it.