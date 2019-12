Un altro intenso weekend di eventi natalizi a Bellaria Igea Marina

Eventi

| 12:49 - 13 Dicembre 2019

Lo spazio dedicato alla realtà virtuale nell'isola dei Platani di Bellaria Igea Marina.

Dopo l’inaugurazione di domenica scorsa, con l’apertura di tutte le suggestive attrazioni e degli allestimenti del centro cittadino, il Natale a Bellaria Igea Marina è pronto a vivere un altro intenso weekend.



Ad attendere cittadini e ospiti di Bellaria Igea Marina, anzitutto la snow globe gigante di piazza Matteotti, dove Babbo Natale e i suoi elfi guideranno bambini e famiglie attraverso un bosco incantato, senza dimenticare lungo l’Isola dei Platani lo spazio dedicato alla realtà virtuale con oltre settanta ambientazioni create per il diverti­mento. Attrazioni che domani (sabato 14 dicembre) saranno fruibili dalle 15.30 alle 19.00, e che domenica 15 dicembre saranno aperte sia alla mattina che al pomeriggio (dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00). Sempre aperta, invece, un’altra grande esclusiva del centro di Bellaria come il presepe di ghiaccio, il più grande d’Italia nel suo genere, che si unisce alle altre splendide rappresentazioni della Natività presenti a Bellaria Igea Marina, come il grande il presepe di sabbia.



La giornata di domenica 15 dicembre sarà impreziosita lungo viale Paolo Guidi da un raduno/parata “steampunk” al via dalle ore 16.00, mentre alle 16.30 il mondo da fiaba offerto ai bambini dal centro di Bellaria si arricchirà anche grazie allo spettacolo “Cappuccetto rosso”: di e con Marta Padovani e Walter Sabato, lo spettacolo rientra nella programmazione per ragazzi del Teatro Astra ed è firmato dalla compagnia Il Teatrino della neve.