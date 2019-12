Gianni Indino è il vicepresidente di Confcommercio dell’Emilia Romagna con delega al turismo

Attualità

Rimini

| 12:14 - 13 Dicembre 2019

Gianni Indino eletto vicepresidente di Confindustria E-R.

«Ringrazio l’assemblea regionale per questo ruolo di grande responsabilità e prestigio. Metterò tutta la mia esperienza per fare da collettore tra tutti gli attori del turismo». Nuova carica regionale per il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini Gianni Indino. Ieri durante le elezioni che si sono svolte a Bologna e che hanno visto la riconferma di Enrico Postacchini a presidente di Confcommercio dell’Emilia Romagna, il rappresentante riminese Gianni Indino è stato eletto alla carica di vicepresidente con la delega al turismo.



«Ringrazio Mauro Mambelli, presidente di Confcommercio Ravenna, per il lavoro svolto negli ultimi 4 anni, di cui cercherò di seguire il solco. In una regione come la nostra in cui il turismo recita una parte da protagonista nella società e nell’economia, sarà mio compito curarne tutte le sfaccettature. Gli standard sono elevatissimi su tutto il territorio, e la competitività è assoluta. Basti pensare ad eccellenze come i distretti Motor Valley e la Wellness Valley, le Terre Verdiane e il Delta del Po, le terme e la montagna, fino alla grande capacità attrattiva della nostra costa con la nightlife, i servizi di spiaggia e il suo entroterra. Siamo una terra ricca di storia e natura, di arte, buon cibo e buon bere. Siamo la terra dell’accoglienza per antonomasia. Tutto questo e molto altro contribuiscono ai grandi numeri che il turismo fa registrare ogni anno e che tanti players contribuiscono a creare, mantenere e sviluppare. Sarà fondamentale proseguire e intensificare la collaborazione con le amministrazioni, Apt Servizi e le nostre destinazioni turistiche per mettere in campo iniziative a favore del turismo di tutta la regione senza trascurare nessuna opportunità. Proprio la convinzione della strategicità del turismo per la nostra regione mi ha spinto a chiedere al presidente nazionale Carlo Sangalli, durante il Galà degli auguri al Grand Hotel di Rimini, di valutare la possibilità di portare a Rimini il Forum del turismo di Confcommercio con relatori di spessore mondiale, ricevendo da lui la disponibilità a valutarne la fattibilità». Da Sangalli la disponibilità a valutarne la fattibilità.