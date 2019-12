Attualità

Rimini

| 12:08 - 13 Dicembre 2019

Sciopero in corso da parte dei dipendenti - quasi tutte donne - di Euroservice nelle sedi dell'Agenzia delle Entrate di Rimini, Forlì, Cesena e Ferrara, di cui si occupano da tempo. Questo per un ritardo nei pagamenti delle prestazioni erogate. A rischio sembrerebbero essere anche la tredicesima e mensilità di dicembre, per stipendi che si aggirano attorno ai 400 euro. I sindacati avvisano che la mobilitazione proseguirà fino a una positiva soluzione della vertenza.