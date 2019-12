Fridays For Future Rimini organizza una nuova iniziativa sullo spreco alimentare

Eventi

Rimini

| 11:50 - 13 Dicembre 2019

Foto da Facebook.



Fridays For Future Rimini vuole sensibilizzare le persone per spingere ad utilizzare al meglio le risorse che il pianeta ci dona. Domenica 15 dicembre dalle 16.30 a Grottarossa, spazio sociale attivo da diversi anni a Rimini, è in programma un incontro con Claudia Panzavecchia, blogger e dietista, e la bottega Bio Poco di Buono, che presenterà il progetto Spreco Zero. A seguire dalle 18 musica dal vivo con i Bad Bed e uno special guest.



In Italia secondo una ricerca condotta su circa 400 famiglie (i Diari di famiglia dello spreco) si stima che ognuno di noi getti via almeno 37 chili di cibo all'anno. Il costo dello spreco alimentare è di circa 15 miliardi di euro. Il cibo viene buttato non solo nelle mense e nei ristoranti ma anche nella grande distribuzione e in ambiente domestico. «Come Fridays For Future Rimini vogliamo continuare ad attivarci e abbiamo preparato l'incontro per approfondire questo tema. Invitiamo tutte le persone interessate a partecipare».