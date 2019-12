Piccolo mercato di natale targato Cna a Rimini, tra sogni felliniani e il pane fresco artigianale

Eventi

Rimini

| 11:20 - 13 Dicembre 2019

Il piccolo Mercato di natale di Cna diventa “Circ'Amarcord”. L'artigianato artistico del territorio nell'anno del centenario felliniano rende omaggio al Maestro Fellini con uno scrigno di eccellenze in via Poletti, adiacente al teatro Galli a Rimini. Un vero e proprio paesaggio fiabesco e onirico con le tradizionali casette di legno colorate con colori pastello, tra alberi di natale, grafiche circensi ed una evocativa giostra francese. Un villaggio della creatività che ospita maestri del rame e dell’argento, della lavorazione dell’argilla e della terracotta, maestri ceramisti, della lavorazione su cera, vetrai, maestri della lavorazione del cuoio, della lana, della carta e dell’oggettistica in legno, che espongono le loro proposte artigianali.



Una produzione in chiave felliniana che ha riscosso un successo immediato con un vero e proprio “sold out”. Per questo gli artigiani sono già al lavoro per produrre altri prodotti e idee regalo,legate al mondo felliniano, pronte per essere sistemate sotto l'albero di Natale.



Tra le attività piu' partecipate quelle di ogni sabato pomeriggio con i laboratori artigianali per i più piccoli nella pagoda del piccolo mercato, dove si potrà anche spedire la letterina per Babbo Natale e per la Befana preparare la calza.



Ma il legame con il territorio del villaggio natalizio di CNA non nasce solo dall’artigianato artistico, in primo piano anche i nostri prodotti alimentari, in particolare il pane. Domenica 15 dicembre alle 17, sempre nel villaggio natalizio, in programma “Pane, Amore e Fantasia” l'iniziativa di CNA per valorizzare il pane fresco artigianale con l'olio novello BIO dei colli di riminesi, salumi di mora romagnola e per i bambini pane e Nutella.



Laboratori gratuiti dalle 16.30