Secondo fine settimana a tema natalizio a Misano Adriatico con iniziative per grandi e piccini

| 11:16 - 13 Dicembre 2019

Secondo weekend di feste, animazioni e presepi per natale a Misano Adriatico, il programma messo a punto dal Comune insieme alle associazioni e alla fondazione aMisano. Sabato si animerà per il secondo fine settimana la piazza del Natale, fulcro in piazza della Repubblica di tutto il programma dedicato in particolare ai bambini.

Dalle 14.30 mercatino natalizio e spettacoli con artisti di strada. Protagonisti “Il Magico Bosco di Gan”, le “Magicherie” dei clown e la parata su trampoli dei “Signori della Neve”. Infine, il Trono di babbo natale per foto e selfie.



Continua domenica Portoverde Christmas, con il mercatino natalizio Porto Village dalle 10 alle 18,l’animazione, la casa di babbo natale e i pony in piazza a cura del comitato Commercianti Portoverde.



Scatta anche il secondo weekend di visite ai presepi artistici: quello meccanico in via Boito (a cura di Ferdinando Righetti) e a Scacciano nei locali ex scuola materna (a cura di Valter Meluzzi). Le vetrine di via della Repubblica espongono i presepi artistici (a cura di Anna, Carla e Ivana Tacchi) e a Belvedere il presepe in piazza De Chirico.



A Scacciano sempre sabato il pranzo degli ultraottantenni al Centro di Quartiere.