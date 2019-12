Per il Granaio dei Sogni a San Giovanni in Marignano è il turno della "Ravanellina"

Eventi

San Giovanni in Marignano

| 10:39 - 13 Dicembre 2019

Proseguono gli appuntamenti della rassegna “Il granaio dei sogni" curata dalla compagnia Nata e dal teatro europeo Plautino. Il prossimo appuntamento è in programma al teatro Massari di San Giovanni in Marignano domenica 15 dicembre alle 16 con lo spettacolo di Nata e Turcaret Teatro “Ravanellina" di e con Eleonora Angioletti, regia Giorgio Castagna, luci Emilio Bucci.



Lo spettacolo è una riscrittura originale della fiaba di Raperonzolo dei Fratelli Grimm, che non dimentica le versioni di Basile e Calvino. La protagonista è Ravanellina, che nel giorno del suo compleanno decide di rivivere insieme agli invitati alla sua festa tutta la sua storia. Inizia così il racconto dei suoi anni di prigionia, i suoi tentativi di fuga, il rapporto con la vecchia Agrimonia, forse non così cattiva come sembra, l’incontro con il principe e infine, il coraggio di affrontare tutte le sue paure e tracciare la strada della propria indipendenza. Ingresso 6 euro, per informazioni 335 1980510. Con il sostegno di Comune di San Giovanni in Marignano e Associazione Scuolinfesta.