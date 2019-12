La cooperativa Ca' Santino presenta le sue attività socio-riabilitativo-occupazionali per disabili

Attualità

Montefiore Conca

| 10:01 - 13 Dicembre 2019

Foto dal sito.

Nei giorni 13, 14, 15 dicembre, in occasione delle festività natalizie sarà visitabile al palazzo del Turismo di Cattolica una vetrina delle attività promosse dalla cooperativa sociale "Ca' Santino" di Montefiore Conca, in particolare delle attività e dei progetti realizzati nei diversi laboratori, dai ragazzi che frequentano il centro socio-riabilitativo residenziale e centro socio-occupazionale per persone



Nell'ambito delle proposte educative del centro, l'attenzione che negli ultimi anni Ca' Santino ha dedicato ai temi della vita operosa, ha trovato risposte nella valorizzazione di una filiera alimentare di nicchia attraverso la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti tipici del territorio, quali l'Olio Evo, marmellate, biscotti, pane e semplici prodotti da forno, abbinandoli alla filiera dei prodotti officinali e dell'ortofrutta coltivata e prodotta all'interno del centro.



Numerosi sono gli esperti del settore ed i partners grazie ai quali, operatori ed ospiti, stanno diventando protagonisti di un settore, quello alimentare, che consente loro di esprimersi nella manualità e nell'acquisizione di competenze personali significative e, allo stesso tempo, di ricercare e garantire una produzione di qualità, dedicandosi con pieno amore e passione a questa occupazione.



Anche i progetti di educazione ambientale, rurale ed alimentare rivolti alle scuole, continuano a crescere, con un'adesione quantitativamente e qualitativamente sempre più rilevante.