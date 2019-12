Alberico Evani, l'ex campione del Milan presenta il suo libro a San Marino

Sport

Repubblica San Marino

| 07:24 - 13 Dicembre 2019

Alberico Evani.

L'ex campione del Milan e allenatore Alberico Evani sarà ospite di una serata organizzata dal Milan Club Montefeltro, lunedì 16 dicembre, presso la Hostaria da Lino a Borgo Maggiore di San Marino. Per l'occasione presenterà la sua autobiografia, scritta con la giornalista Lucilla Granata: "Non chiamatemi Bubu", in riferimento a uno dei soprannomi con cui era generalmente chiamato ai tempi del Milan di Sacchi. Evani, che è stato anche allenatore del San Marino, ai tempi della serie C, è attualmente nello staff del commissario tecnico della nazionale, Roberto Mancini. All'appuntamento di lunedì (ore 19.30) sarà presente anche il motociclista Manuel Poggiali.