Calcio Promozione: Novafeltria calcio, altri tre acquisti. E' rivoluzione

Sport

Novafeltria

| 18:43 - 13 Dicembre 2019

Altri tre acquisti per il Novafeltria: Barducci, Hysa e Valenti.

Novafeltria scatenato nel mercato di riparazione. Dopo Romani, Taioli, Bravaccini e Luzzi, la società gialloblu ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante esterno classe '93 Nicholas Barducci, ex Gambettola. A rinforzare la pattuglia degli under arrivano un 2000 e un 2001: Filippo Valenti, centrocampista del Verucchio, e il terzino-difensore centrale Sefedin Hysa, arrivato dalla Sammaurese. Entrambi i trasferimenti si sono concretizzati con la formula del prestito. Domenica il Novafeltria sarà impegnato sul difficile campo del Torconca: la vittoria in casa gialloblu manca da nove giornate, dal 6 ottobre, quando la squadra di Mugellesi regolò 2-1 il Vis Misano. In trasferta il Novafeltria ha conquistato due vittorie, nella prima e nella terza giornata, rispettivamente contro Fosso Ghiaia e Bagnacavallo. In classifica la compagine riminese è in piena zona playout, a +3 dal Sant'Ermete e a +8 sul Fosso Ghiaia (le squadre che occupano le ultime due posizioni, quelli della retrocessione diretta), a -4 dal Gambettola attualmente fuori dalla zona playout.