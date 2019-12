Santarcangelo, tombolate e serate musicali al centro Saigi con un fine benefico

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 18:21 - 12 Dicembre 2019

Tombola (foto di repertorio).

Riscoprire una delle belle tradizioni di una volta, la tombolata. Trascorrere delle serate in compagnia, piccoli e grandi, lontani dai telefonini. Dall'8 dicembre al centro Saigi di Santarcangelo è partita l'iniziativa "Santarcangelo in festa nel Natale", organizzata da diverse associazioni del territorio: il comitato Carnevale di Santarcangelo, l'associazione Nazionale Carabinieri di Rimini, il centro sociale Franchini e il Punto Rosa. Fino all'8 gennaio saranno organizzate le serate a ingresso libero, con appuntamenti organizzati allo scopo di raccogliere fondi proprio a favore delle attività delle quattro associazioni organizzatrici. "Abbiamo cercato di creare questo evento per riunire le famiglie, i bambini, per trovarci insieme e fare anche beneficenza", spiega Mirco Guidi, presidente del comitato Carnevale di Santarcangelo. Ascolta l'intervista.