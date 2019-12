Dal freddo di venerdì mattina a una domenica con tempo stabile e mite. Il meteo del weekend

Attualità

Rimini

| 18:13 - 12 Dicembre 2019

Foto Stefano Giacomini.

Neve copiosa sui 1000 metri, qalche fiocco a quote più basse a fine evento, piogge e forti venti. Il venerdì sarà caratterizzato da maltempo, sul riminese



Previsioni week-end per Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com





Venerdì 13 Dicembre





Sabato 14 Dicembre 2019





Domenica 15 Dicembre



allerta meteo per forte vento. Dettagli QUI. molto nuvoloso al mattino, coperto nel pomeriggio, graduali schiarite nel corso della serata.pressochè assenti su pianura e costa al mattino, salvo deboli piovaschi. Nevicate intermittenti, invece, sulle vette dell’Appennino. Maltempo nel pomeriggio su tutta la provincia, con forti piogge su pianure, coste e colline. Copiose nevicate oltre 1000/1200 metri, con fiocchi bianchi che sul finire dell’evento potranno scendere fino a 400-500 metri.stazionarie, con valori minimi compresi fra -3° e 0°, massime fino a +10° lungo la fascia costiera, non superiori a +5°/+7° nelle zone interne.moderati di Scirocco da Sud-Est al mattino, in rotazione da Nord/Nord-Ovest fra tardo pomeriggio e sera. Previste raffiche di Tramontana fino a 70-80 km/h.mosso.medio-alta.nessuno.sereno per tutta la giornata.assenti.: stazionarie, con valori minimi compresi fra +0° e +4°, massime fino a +13° sulla fascia pianeggiante e costiera.deboli da Ovest/Nord-Ovest su pianura e costa, da Sud-Ovest in Appennino.da mosso a poco mosso.alta.nessuno.poco nuvoloso su pianura e costa, molto nuvoloso a ridosso dei rilievi.assenti.in aumento, con valori minimi compresi fra i 4° della pianura/costa e i +8° delle zone interne, massime particolarmente miti fino a +16°.deboli da Ovest/Nord-Ovest in pianura, da Sud-Ovest sui monti.poco mosso.medio-alta.la nuova settimana esordirà con due giornate, quelle di Lunedì 16 e Martedì 17 Dicembre, all’insegna di tempo stabile. La presenza di un campo di Alta Pressione terrà lontane le precipitazioni dal riminese, causando però locali banchi di nebbia mattutini su pianure e coste. Nel complesso ci si attende un cielo molto nuvoloso.Le temperature risulteranno particolarmente miti, con picchi massimi fino a +14°/+16°.Ventilazione debole-moderata dai quadranti meridionali, mare generalmente poco mosso.Ulteriori aggiornamenti sempre disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook