A 16 anni come Rossi e Vinales: la nuova YZF R125 e la livrea Monster Energy

Attualità

Nazionale

| 17:44 - 12 Dicembre 2019

Yamaha YZF R125 - 2020.

C’è chi a 16 anni sogna di fare il calciatore, e chi invece si immagina mentre cavalca una moto da corsa, magari sulle piste di tutto il mondo, sponsorizzato da un brand famoso. In fondo a quell’età siamo tutti un po’ aspiranti motociclisti e sognatori di due ruote, perché desideriamo emulare i nostri miti, e non è detto che questi debbano per forza di cose calciare un pallone.



In realtà, oggi non è poi così difficile assomigliare a Valentino Rossi o a Vinales, e salire dunque in sella ad una moto da sogno. Perché basta provare una Yamaha, come nel caso della nuova YZF R125, modello che andremo ad approfondire in questo articolo.



La Yamaha YZF R125 - 2020



Sin dalla sua prima versione nata nel 2008, la piccola di casa Yamaha ha riscontrato un grande successo, e oggi si presenta in una nuova veste, completamente rinnovata. Quali sono, dunque, le caratteristiche di questa Yamaha? È piccola ma ha un’anima profondamente sportiva, e infatti il suo design ricorda molto da vicino le MotoGp.



La carena e il frontale sono molto aggressivi, così come il comparto tecnologico di primissimo piano, con la frizione anti-saltellamento e le valvole variabili del motore con fasatura. Basta infatti guardare la scheda tecnica della Yama YZF R125 presente su Quattroruote, ad esempio, per capire come questo sia un modello molto performante e aerodinamico con diverse soluzioni tecniche di pregio.



Il nuovo DNA sempre essere tutto all’insegna del mondo delle corse su pista, soprattutto grazie al nuovo motore ridisegnato da zero, che consente di potenziare le performance del veicolo, riducendo al tempo stesso i consumi. In secondo luogo, la testa cilindro del motore dà la possibilità di aumentare la potenza e di migliorare la fase di combustione. Infine, il telaio con geometria ottimizzata e il nuovo forcellone in alluminio rappresentano la classica ciliegina sulla torta.



L’edizione speciale Monster Energy



A questo punto occorre parlare anche dell’edizione speciale Monster Energy: una particolare livrea che aggiunge una marcia in più al tono sportivo della Yamaha in questione, trasformandola in una vera e propria Moto GP.



La casa di Iwata ha voluto dunque regalare una piccola perla agli appassionati, soprattutto a coloro che amano la componente racing, e che la vorrebbero vedere anche su esemplari di cilindrata inferiore. Grazie a questa nuova livrea e all’enorme lavoro svolto su scocca e motore, oggi la Yamaha YZF R125 sembra proprio la M1 guidata da due fenomeni come Maverick Vinales e Valentino Rossi, tanto da far battere il cuore a tutti i sedicenni italiani.