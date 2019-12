Novafeltria, lotteria online per chi acquista in paese e il Dolce Natale: le iniziative per ravvivare il centro

Attualità

Novafeltria

| 07:24 - 13 Dicembre 2019

I Babbi Natale in moto attesi a Novafeltria.

A Novafeltria c'è grande attesa per il "Dolce Natale", l'evento che animerà le vie del centro domenica 15 dicembre. Ma ha avuto anche un buon riscontro la novità proposta dai commercianti per la consueta lotteria natalizia che premia chi fa acquisti a Novafeltria: quest'anno totalmente on-line. I clienti delle attività che hanno aderito all'iniziativa ricevono infatti, dopo ogni acquisto, un codice che devono registrare in un apposito sito, preparato dalla Giove Adsl, previa l'identificazione attraverso il proprio profilo Facebook o Google. Addio dunque alle cartoline da compilare: una lotteria ecosostenibile che ha comportato anche un risparmio, per gli organizzatori, quantificato in 800 euro. La lotteria viene organizzata per incentivare gli acquisti natalizi nelle attività di Novafeltria che resistono indefesse alla crisi e alla concorrenza dei centri commerciali e dell'online: commercianti che hanno partecipato all'organizzazione del Dolce Natale, assieme alla pro loco e all'amministrazione comunale, per animare il centro domenica 15 dicembre. Una festa con bancarelle, sfilata di Babbo Natale in moto, esposizione di Ape Proto in tema natalizio e naturalmente tante tipicità natalizie: il vin brulé, la polenta alla carbonara di Piobbico, cioccolata calda e dolci di Natale. Nella residenza comunale sarà allestita la casa di Babbo Natale: "Aspettiamo tanta gente per trascorrere questa domenica al sapore natalizio con noi", è l'invito del sindaco Stefano Zanchini.

Ascolta l'intervista al primo cittadino novafeltriese.