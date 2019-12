Rimini Calcio: quale futuro? Venerdì conferenza stampa, ma Grassi non sarà presente

Sport

Rimini

| 17:01 - 12 Dicembre 2019

Da sinistra l'avvocato Gianluca Brugioni e il presidente del Rimini Calcio Giorgio Grassi.

Venerdì alle ore 12:30 nella sede di via XX Settembre 122, è convocata una conferenza stampa avente per oggetto “comunicazioni inerenti il futuro della società”. Saranno presenti il direttore generale Marco Mercuri, il direttore sportivo Ivano Pastore e il legale del Rimini F. C., avvocato Luca Brugioni. Sarà l'occasione per fare il punto sulle trattative societarie e il mercato alla vigilia della riapertura ufficiale.

PREVENDITA E’ attiva la prevendita per l’incontro Rimini-Triestina, in programma domenica 15 dicembre allo stadio “Romeo Neri” con inizio alle ore 15. I tagliandi possono essere acquistati nei seguenti punti vendita del circuito GO2 attivi in provincia di Rimini:

Tabaccheria Pruccoli, viale Vespucci 69 – Rimini (0541.27656)

Santarcangelo Eventi, via Pascoli 22 – Santarcangelo (0541.623818)

La biglietteria dello stadio sarà aperta domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 15.15. Si consiglia di acquistare il biglietto in prevendita al fine di evitare code ai botteghini.

Si ricorda che è necessario presentarsi con un documento di identità (sia adulti che bambini), senza di questo non sarà possibile emettere alcun biglietto.

Anche al botteghino del “Romeo Neri”, sino a un’ora dall’inizio della gara, i tagliandi saranno maggiorati della quota relativa ai diritti.

MAURIZIO GALLI LASCIA IL BIANCOROSSO

Il Rimini F. C. rende nota l'interruzione del rapporto con Maurizio Galli che per motivi personali ha deciso di lasciare il biancorosso. A "Icio" il ringraziamento per quanto fatto in questi mesi, prima come vice allenatore e poi come collaboratore tecnico, lavoro svolto sempre con grande professionalità e dedizione, e l'augurio per le migliori fortune professionali e personali.

BERRETTI A MODENA Ultimo impegno del 2019 per la Berretti di mister Giordano Cinquetti che venerdì, nell'anticipo dell'11esima giornata di campionato, sarà di scena nella tana del Modena. Si gioca al "Venturelli" di Castelvetro con inizio alle ore 14.30.