Boxe: sfida tra Zalli per la Boxe Santarcangelo e Addas di Parma

| 16:53 - 12 Dicembre 2019

Nella foto assieme agli allenatori Tiziano Scarpellini e Bergers Luca.

Sabato sera 14 dicembre, sul ring di Parma, si svolgerà il 2° Memorial del maestro Maurizio Zennoni .



Per la Boxe Santarcangelo/Tijger Gym salirà sul ring Zalli Griseld, categoria medio massimi elite 1 serie con uno score di 2 vinti e persi, che se la vedrà contro Addas Iliass della Asd Kid Saracca di Parma, un allievo del maestro Matteo Azzali, a sua volta ex allievo di Zennoni. "Sara sicuramente uno dei match più interessanti tra due pugili molto tecnici, che comunque non disdegnano la media e corta distanza, per le loro qualità tecniche", spiega il maestro della Boxe Santarcangelo, Tiziano Scarpellini.