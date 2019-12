Primo freddo, canna fumaria a fuoco nel riminese

Cronaca

Montescudo-Montecolombo

| 16:32 - 12 Dicembre 2019

Termocamera usata dai pompieri per constatare l’effettivo raffreddamento della struttura.

Un'ondata di freddo sul territorio riminese e la conseguente accensione di un camino hanno avuto come conseguenza un incendio in un'abitazione di Montescudo - Monte Colombo. Ieri pomeriggio (mercoledì 11 dicembre), alle 17.30, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Rimini sono intervenuti in via Santa Maria del Piano di Sopra per spegnere le fiamme nella canna fumaria. Al lavoro due squadre con un'autobotte e un'autoscala, che hanno impiegato due ore per spegnere l'incendio. Attraverso una termocamera, i pompieri hanno poi verificato l'effettivo raffreddamento della struttura e hanno messo in sicurezza l'abitazione.