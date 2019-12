L'iniziativa, per chi usa l'autobus biglietti scontati per la mostra Fellini

Attualità

Rimini

| 16:04 - 12 Dicembre 2019

Federico Fellini.

Fellini 100 Genio immortale, verso l’apertura della mostra: biglietti ridotti per giovani e famiglie e per chi usa il trasporto pubblico locale



San Silvestro e Capodanno avvolti dall’immaginario felliniano. Il 31 dicembre e il 1° gennaio apertura straordinaria per Fellini 100 Genio immortale. La mostra, l’attesa esposizione ideata e progettata da Studio Azzurro e curata da Marco Bertozzi e Anna Villari allestita a Castel Sismondo e che aprirà ufficialmente sabato 14 dicembre alle 17.30. Al termine della cerimonia inaugurale la mostra si aprirà al pubblico, che potrà accedere gratuitamente anche nella giornata di domenica.

Un omaggio a Federico Fellini, che apre le celebrazioni del Centenario, a cui è stato assegnato uno speciale premio di rappresentanza da parte della Presidenza della Repubblica, una medaglia che il Capo dello Stato attribuisce a iniziative ritenute di particolare interesse culturale, scientifico, artistico o sociale.



L’esposizione sarà visitabile fino al 15 marzo e attraverso materiale inedito e innovativi allestimenti multimediali vuole far avvicinare il pubblico all’opera del Maestro riminese. Ed è proprio per favorire e stimolare l’avvicinamento della città e non solo all’opera del cineasta, che l’Amministrazione ha studiato tariffe agevolate dedicate alle famiglie e ai più giovani, oltre a definire diverse convenzioni con istituzioni pubbliche e realtà private per accedere alla mostra ad un prezzo ridotto. Oltre alle consuete riduzioni dedicate ai gruppi, ai minori di 18 anni e agli over 65 (8 euro, invece di 10 euro che è il prezzo intero del biglietto), è stata infatti introdotta la riduzione “scuola”, riservata ai bambini tra 6 ai 14 anni e agli studenti universitari (5 euro). Pensato in particolare per i turisti invece il biglietto unico che consente di visitare oltre alla mostra anche il Museo della città e la Domus del Chirurgo (12 euro intero, 10 euro ridotto).



E’ invece di 5 euro la tariffa di ingresso speciale riservata ai visitatori che usufruiranno delle convenzioni messe in campo dall’Amministrazione. La prima interessa chi utilizza il trasporto pubblico: grazie alla collaborazione fra Start Romagna e il Comune di Rimini, potranno beneficiare dello sconto gli abbonati al trasporto pubblico e i titolari di tessera Mi Muovo, Unica, Romagna SmartPass e Rail SmartPass. Per i possessori della promo card "20/20 Metromare", valida dal 20 dicembre al 20 gennaio e utilizzabile senza limiti di corse sul servizio Metromare, l'ingresso alla mostra è gratuito. Altra collaborazione è stata inoltre stilata con Trenitalia – Direzione Regionale Emilia Romagna: anche ai possessori di titolo di viaggio ferroviario è riservato un prezzo d'ingresso ridotto speciale di 5 euro.



Essendo il cinema l’essenza della mostra di Castel Sismondo, non poteva mancare un’attenzione particolare per i frequentatori delle sale: sono state infatti definite convenzioni per l’ingresso ridotto alla mostra con dieci cinema e multisala del territorio e non solo (Fulgor, Tiberio, Settebello, Multiplex Le Befane di Rimini, Cinepalace di Riccione, Multisala Metropolis di Pesaro, Multiplex di Matelica - Macerata, Multiplex Omnia Center di Prato, Multiplex di Tolentino e Anteo Palazzo del Cinema Milano).



APERTURE STRAORDINARIE

La mostra Fellini 100 Genio immortale sarà aperta da martedì a domenica dalle 10 alle 23, con aperture straordinarie in occasione delle festività natalizie, tra cui si segnala il 31 dicembre, quando l’esposizione sarà aperta dalle 10 fino a tarda notte. Aperture anche a Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania.



SOCIAL

Tutte le informazioni sulla mostra sono consultabili anche sui canali social, Facebook e instagram.