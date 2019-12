FOTO Otto studendesse in Argentina per promuovere Rimini e l'entroterra

Turismo

Rimini

| 15:38 - 12 Dicembre 2019

Le ragazze dell’Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo di Rimini con i partner argentini.

15 giorni in Argentina a presentare la città di Rimini e il suo territorio: questa l’esperienza di 8 ragazze dell’Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo di Rimini, partite per Mar del Plata con un progetto co-finanziato dalla Consulta regionale degli Emiliano romagnoli nel mondo.

Le studentesse sono state selezionate e preparate prima della partenza con varie attività che le ha viste protagoniste nella scoperta del territorio rurale dell’entroterra e nello studio e conoscenza delle politiche locali di salvaguardia del territorio e di sostenibilità del turismo a Rimini. Visita al Museo del Parco Sasso Simone e Simoncello a Pennabilli, partecipazione a Ecomondo, conoscere il piano strategico del Comune di Rimini, sottoscrivere il protocollo di “Romagna plastic free 2023”… e poi in volo per raccontare ai partner argentini la politica sostenibile della Romagna e scoprire che anche a Mar del Plata esistono riserve di salvaguardia ecologiche di grande importanza, scoprire la Sierra e la Pampa, parlare con un’ONG locale, incontrare alunni di 3 scuole per discutere con i propri coetanei dei temi dell’ambiente che tanto motivano questi giovani; essere intervistate da ben 3 radio locali e ancora incontri istituzionali, con Console, Università che hanno lasciato il segno nelle giovani studentesse.

Tutto questo e altro ancora ci racconteranno sabato 14 dicembre 2019 durante i festeggiamenti per il 50° anniversario dell’Istituto Marco Polo di Rimini, infatti le alunne saranno le animatrici fra “i giovani di oggi” e durante i work shop pomeridiani, per raccontare la loro bella esperienza vissuta oltreoceano.

“Naturaleza y Turismo” è il titolo del Progetto realizzato dall’Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo di Rimini, in collaborazione con Proter, una rete di professionisti emiliano romagnoli operante in Argentina a Mar del Plata. Il progetto si prefigge di studiare e far conoscere due aspetti della realtà turistica riminese per metterli a confronto con la realtà di Mar del Plata, una città argentina che presenta le stesse caratteristiche di Rimini, per quanto riguarda lo sviluppo turistico, ma sono speculari per quanto concerne le stagioni.

I temi affrontati sono stati la salvaguardia della natura e dell'ambiente, quindi turismo sostenibile sulla costa ma anche sviluppo e conoscenza dell'entroterra, turismo rurale/turismo verde.Due elementi presenti nella proposta didattica del nostro Istituto la conoscenza del territorio, saperlo presentare ai turisti ma anche renderlo sostenibile e duraturo nel tempo, in coerenza con lo sviluppo della coscienza responsabile civile; dall'altra scoprire le bellezze del paesaggio dell'entroterra e della provincia di Rimini.