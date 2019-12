Bando da diecimila euro per le associazioni sportive ed enti del terzo settore di Verucchio

Attualità

Verucchio

| 14:43 - 12 Dicembre 2019

Comune di Verucchio.

Il Comune di Verucchio estende la platea del contributo riconosciuto ogni anno alle associazioni sportive che operano sul territorio e con un bando ad hoc pubblicato oggi (giovedì 12 dicembre) in albo pretorio ricomprende fra i beneficiari anche gli altri enti del terzo settore.

“E’ di 10.000 euro lo stanziamento messo a bilancio dall’amministrazione, che si propone con questa iniziativa di sostenere l’azione di chi opera in favore della nostra comunità organizzando eventi e iniziative che contribuiscono alla qualità della vita e al benessere fisico e sociale, e alla crescita culturale dell’intera comunità. La condizione per poter partecipare alla domanda è infatti che si tratti di organismi senza scopo di lucro” spiega l’amministrazione.





Il bando





Potranno presentare domanda enti di diritto privato che svolgono attività senza fini commerciali, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni sportive, organizzazioni non governative e infine le cooperative sociali. Le richieste andranno consegnate a mano presso l’Ufficio URP del Comune di Verucchio negli orari dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e il Martedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00 oppure tramite PEC all’indirizzo pec@pec.comune.verucchio.rn.it entro mercoledì 18 dicembre compilando apposito modello allegato scaricabile dal sito del Comune.



Progetti a attività che devono essersi svolti a Verucchio fra il 1° gennaio 2019 e appunto il 18 dicembre, saranno giudicati da un’apposita commissione tecnica, che prenderà in esame i seguenti aspetti: A) Qualità dell’attività svolta B) Rilevanza per il territorio e la comunità C) Chiarezza e precisione degli obiettivi e dei contenuti D) Attività svolte in collaborazione con altri soggetti del territorio E) Risposta della cittadinanza.



Al termine della valutazione verranno stilate due graduatorie, una per le associazioni sportive e una per quelle operanti nel terzo settore, e a ciascuna saranno destinati 5.000,00 euro. Ogni domanda sarà posizionata nell’apposita graduatoria e sarà premiante l’aver svolto attività in collaborazione tra i soggetti del territorio.