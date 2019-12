Ciclabile stazione-Santa Giustina, dopo Natale al via il completamento

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:34 - 12 Dicembre 2019

Rendering della pista ciclabile.

Inizieranno subito dopo le festività natalizie i lavori per il secondo stralcio della pista ciclabile di collegamento dalla stazione ferroviaria a Santa Giustina. Dopo il completamento del primo tratto di 500 metri circa – dalla stazione alla ciclabile esistente – nei giorni successivi all’Epifania partirà il cantiere per ultimare la ciclabile che correrà da via Pasquale Tosi fino a via Pedrizzo nella frazione di Santa Giustina. Fra le opere previste la tombinatura del fosso lungo la via Emilia e il posizionamento di un guard rail di protezione.



Intanto sono in corso anche i lavori per la realizzazione della vasca di laminazione di 12.700 metri quadrati sulla via Emilia per evitare l’allagamento della frazione in caso di piogge eccezionali. L’area, situata all’incrocio con via Pedrizzo, ha quindi la funzione di far fronte alle criticità idrogeologiche ma sarà utilizzata anche come area verde a servizio della frazione di Santa Giustina.



L’intervento, che fa parte della variante al Piano particolareggiato di iniziativa privata (Pua), prevede la realizzazione di un’area di depressione di profondità tra 0,5 e 1,5 metri circa, con estremità leggermente inclinate, al fine di consentire il deflusso delle acque meteoriche e, in caso di forti piogge, fungere da vasca di raccolta. Salvo il caso di criticità idrica, l’area sarà invece fruibile a tutti i residenti del quartiere come area verde.