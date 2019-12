Basket giovanile, Bellaria: la Under 18 cala il pokerissimo. Netta vittoria sul Cesena (59-36)

Sport

Bellaria Igea Marina

| 14:41 - 12 Dicembre 2019

La Under 18 del Belalria in azione.

UNDER 18

Bellaria Basket – Cesena Basket 2005 59 - 36





: Giorgetti, Canducci 2, Zonzini 2, Zamagni, Barbato, Maggioli 7, Boni, Candelieri, Souihi 17, Gorini 15, Lumini 4, Donati 12. All.RicciottiOrioli 2, Alessandri, Betti, Cappelletti, Pasini 9, Abbondanza 4, Calvache, Canzaniello 4, Tallarico 7, Danesi 8, Venturi, Megale 2. All.Vecchi: Giannini di San Marino11/10 - 29/8 - 13/10 – 6/8Quinta vittoria per il Bellaria Under 18 che strapazza il Cesena Basket 2005 appena tre giorni dopo l'exploit di Forlì contro l'Aics.Partita sempre condotta dai padroni di casa già nel primo quarto in cui un piccolo sussulto finale permette agli ospiti di chiudere sotto di una lunghezza. Nel secondo quarto il Bellaria detta legge in difesa chiudendo gli spazi nell'area pitturata e da fuori gli ospiti sono imprecisi (29-8). All’intervallo Bellaria avanti di 22 punti e nel terzo parziale il vantaggio si consolida: da parte di Cesena nessuna reazione.Gli ultimi 10 minuti servono solo a ridurre il passivo. Finisce 59-36. Nuova ottima prova collettiva, tre giocatori in doppia cifra. Prossimo impegno venerdì 20 dicembre alle 19,15 contro il Santarcangelo. Sabato 21 tocca agli Under 15 a Rimini contro l'IBR (palestra Bertola) alle ore 19.